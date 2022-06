Koenig & Bauer Durst enrichit son offre numérique pour le carton ondulé

L’alliance entre l’allemand Koenig & Bauer et l’italien Durst autour de l’impression numérique continue à donner ses fruits, en l’occurrence de nouvelles machines. Les deux entreprises, qui ont constitué Koenig & Bauer Durst, lancent une nouvelle ligne pour l’impression jet d’encre en une passe de plaques de carton ondulé de petit format (500 x 600 mm) et grand format (1300 x 2100 mm, voire 1300 x 2800 mm) possédant des épaisseurs jusqu’à 12 mm. Avec cette machine, les deux constructeurs adressent les fabricants d’emballages en carton ondulé qui sont concernés par des petites et moyennes séries de production, la Delta SPC 130 FlexLine Eco+ convenant plus particulièrement à des volumes se situant entre 4 et 8 millions de m² par an. Parmi les particularités de cette ligne qui, à l’origine, a été développée par Durst pour l’impression de céramiques, signalons l’utilisation d’encres à base d’eau qui conviennent plus particulièrement à l’industrie alimentaire, l’un des principaux débouchés de l’emballage en carton ondulé. Les vitesses de production culminent à 120 m/minute en mode dégradé, soit avec une résolution de 600 dpi, et à 90 m/minute en 600 dpi.

Nettoyage des buses

Afin d’améliorer la productivité de la machine, et notamment éviter l’encrassement des buses des têtes jet d’encre qui représentent l’un des principaux écueils sur les machines utilisées dans le carton ondulé du fait du dégagement de poussières, Koenig Bauer Durst introduit le Dynamic Nozzle Management (DNM). Grâce à cet outil, qui s’ajoute au système de nettoyage sans contact, la machine analyse le niveau de colmatage des buses pour augmenter ou réduire la quantité d'encre éjectée de manière à éviter les défauts de production. La Delta SPC 130 FlexLine Eco+ a été présentée au cours des journées portes ouvertes à Lienz, en Autriche, en présence d’une cinquantaine de prospects. L’occasion pour Robert Stabler, directeur général de Koenig & Bauer Durst, de déclarer : « Les pénuries de matières premières, les pressions sur les coûts et les stratégies de résilience continuent d'être des priorités pour nos clients. Il ressort clairement des discussions lors de notre journée portes ouvertes SPC que les transformateurs ont de plus en plus besoin d'avoir les capacités et les compétences nécessaires pour effectuer de la personnalisation de masse sans aucun compromis sur la qualité, et le tout pour un coût total de possession acceptable. »