Knot voit la BCE relever ses taux à partir du quatrième trimestre

© WOLFGANG RATTAY Klaas Knot, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, a déclaré dimanche s'attendre à ce que la BCE commence à relever ses taux d'intérêt au quatrième trimestre de cette année. /Photo prise le 30 décembre 2021/REUTERS/Wolfgang Rattay

Dans une interview à la chaîne de télévision néerlandaise Buitenhof, le gouverneur de la banque centrale des Pays-Bas, considéré comme l'un des plus fermes partisans de l'orthodoxie monétaire au sein de la BCE, s'est aussi prononcé pour une réduction la plus rapide possible des achats d'actifs de l'institut de Francfort.

"Personnellement, je m'attends à ce que notre premier relèvement de taux intervienne aux alentours du quatrième trimestre de cette année (...) Normalement, nous augmenterions les taux d'un quart de point, je n'ai aucune raison de penser que nous prendrions une initiative différente", a-t-il dit, ajoutant qu'une deuxième hausse de taux suivrait de près la première, probablement au premier trimestre 2023.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, n'a pas explicitement exclu jeudi un relèvement de taux dès 2022 tout en jugeant un tel scénario "improbable".

