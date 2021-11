KNDS intéressé par deux filiales de Leonardo, Rome veut avoir son mot à dire

ROME (Reuters) - Le gouvernement italien suit de près les discussions sur la vente d'OTO Melara et Wass, deux filiales du groupe de défense et d'aéronautique Leonardo, et souhaite avoir son mot à dire dans les négociations, a déclaré vendredi une source politique impliquée dans les discussions.

Le gouvernement italien suit de près les discussions sur la vente d'OTO Melara et Wass, deux filiales du groupe de défense et d'aéronautique Leonardo, et souhaite avoir son mot à dire dans les négociations, a déclaré vendredi une source politique impliquée dans les discussions. /Photo d'archives/REUTERS/Massimo Pinca Elle a confirmé que le groupe franco-allemand KMW+Nexter Defence Systems (KNDS) avait exprimé son intérêt pour les deux filiales de Leonardo, après une information publiée plus tôt par le journal italien la Repubblica. Selon la source, le constructeur naval italien Fincantieri est également toujours dans la course. Les pourparlers n'en sont qu'à leurs débuts et ont des répercussions sur les programmes de défense financés par le gouvernement italien, a-elle ajouté. Leonardo s'est refusé à tout commentaire et KNDS n'était pas immédiatement disponible pour répondre aux questions de Reuters. La Repubblica a rapporté vendredi que l'offre de KNDS auprès de Leonardo était discutée au niveau des gouvernements français et italien et qu'elle pourrait être évoquée entre Emmanuel Macron et Mario Draghi lors de leur rencontre prévue ce vendredi à Paris. Le journal indique que l'opération intervient dans le cadre d'un projet plus large visant à renforcer les liens entre Paris, Berlin et Rome concernant les systèmes de défense en Europe. (Reportage Giuseppe Fonte et Francesca Landini, rédigé par Francesca Landini; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

