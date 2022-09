Knauf Industries se renforce en Allemagne

Knauf Industries annonce le rachat de l’entreprise familiale allemande Overath. Celle-ci, fondée en 1987, est spécialisée dans les mousses alvéolaires en polypropylène expansé (PPE) et polyoléfine (PO). Elle produit des pièces techniques en PPE pour l’industrie automobile, des pièces sur mesure, principalement en PO, pour différents marchés, et des solutions isothermes, notamment pour l'alimentaire et l'e-commerce.

