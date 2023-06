KMU LOFT France / traitement des effluents

De nombreuses industries produisent des effluents présentant des charges polluantes potentiellement élevées.

Le Zéro Rejet Liquide pour le traitement de surface

Il s’agit de réaliser le traitement des effluents , avec pour finalité le recyclage total de l’eau en production ayant pour effet la réduction de la consommation d'eau, des coûts de gestion et d’élimination de déchets, mais aussi l’amélioration de la qualité d’eau de process dans les chaînes de TS.

Ainsi, en pensant différemment et en plus d'optimiser ses procédés, les industries qui font ce choix se rapprochent de leur objectif de zéro rejet.

KMU LOFT est spécialisée dans les solutions zéro rejet liquide par évaporation sous vide depuis plus de 20 ans en intégrant toutes les étapes qui vont de la conception, BE, la fabrication, l´installation sur site et la maintenance / entretien station SAV. À ce jour, environ 3000 sites industriels en Europe sont équipés.

Penser le traitement de l’eau autrement, c’est penser zéro rejet liquide.

Si nos solutions vous intéressent, n’hésitez pas à nous en parler…

Lien vers une introduction à nos installations : https://www.klc-cleanwater.fr

Les effluents susceptibles d’être traités par nos équipements sont (liste non exhaustive):

eaux résiduaires de préparation de surfaces : dégraissage, phosphatation au fer, au zinc, passivation chromique, etc.

effluents décapage / passivation d’inox, aluminium

effluents chaine de peinture, cataphorèse

effluents rinçage en galvanoplastie : Eaux de rinçage contenant du zinc, du nickel (sulfamate, électrolyte de Watt), Anodisation, Eaux de rinçage contenant de l'argent et du cuivre, Déchromatation (chrome VI) et décyanuration

émulsions et solutions de coupe et d’usinages;

eaux résiduaires d’ébavurage et de tribofinition;

eaux résiduaires de traitement thermique :trempe en bains d’huile, trempe en bain de sels;

eaux résiduaires de lavage des sols et d’équipements de production;

eaux résiduaires de lavage HP;

condensats de compresseurs;

Contenu proposé par KMU LOFT France