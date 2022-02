Klöckner Pentaplast augmente ses capacités américaines dans le rPET

Le fabricant de film plastique Klöckner Pentaplast (KP), qui se présente comme un leader mondial des produits à contenu recyclé – plus de 20% de ses volumes en moyenne – et des emballages de protection à haute barrière, annonce un nouvel investissement en Amérique du Nord pour accroître ses capacités en polyéthylène téréphtalate recyclé (rPET). Il portera sur l’installation d’une ligne d’extrusion et de deux lignes de thermoformage, pour une capacité totale de 15 000 tonnes par an. La ligne d’extrusion sera dédiée à des produits tels que les films pour blisters pharmaceutiques KPNext ou les films pour étiquettes Smartcycle. Les thermoformeuses, elles, seront destinées à la production de barquettes en monomatière pour protéines KP Elite, qui peuvent intégrer jusqu’à 100% de rPET. Le site qui accueillera cet investissement de « plusieurs millions de dollars » sera l’un des six que KP compte aux États-Unis et au Canada. Ces capacités devraient être opérationnelles durant le premier trimestre de 2024.