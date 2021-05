KLMANAGEMENT : Quand anticipation rime avec leviers de performance...

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Optimiser le temps de production des machines et les coûts de fonctionnement, améliorer le niveau de qualité, tout en réduisant les arrêts et les pannes : voilà les principaux leviers de TPM, le Total Productive Maintenance. Né au Japon en 1971, ce système de management de la performance des systèmes physiques de production, véritable méthode de fabrication au plus juste, s’appuie sur plusieurs fondamentaux : culture de la prévention, efficience économique, participation totale du top management, pragmatismes et réalité de terrain.

Compétitivité et longévité

Pour la société KLMANAGEMENT, spécialisée en conseil et formation en management et en organisation industrielle, si les entreprises veulent faciliter leur transition vers l’usine 4.0 en visant un haut niveau de fiabilité de leurs installations de production dès leur conception, si elles veulent couvrir leurs besoins de maintenance en adoptant une stratégie d’anticipation, elles doivent absolument injecter le TPM dès la phase de réflexion des projets. Pour répondre à ces problématiques, KLMANAGEMENT a créé le programme « Reboost TPM » qui vise à accompagner les directions d’usine, pour améliorer la compétitivité et la longévité de leurs équipements et de leurs installations.

Un haut niveau de performances

« Pour fonctionner dans des conditions optimales, l’usine du futur et ses machines connectées devront se reposer sur des équipements et outillages fi ables et toujours disponibles. Grâce à la méthodologie TPM, capable d’intégrer la digitalisation des processus, le big data, l’IoT/objets connectés, l’Intelligence Artificielle, la maintenance des équipements devient intelligente, les défaillances se réduisent, les coûts de fonctionnement aussi. C’est ce que nous proposons avec notre programme », conclut Stéphane Fugier-Garrel, co-associé de KLMANAGEMENT.

