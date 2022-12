KIVNON : Les AGV performants conçus pour votre logistique

© This content is subject to copyright.

Les AGV ont considérablement évolué et aujourd’hui les solutions KIVNON offrent d’énormes avantages pour votre logistique.

La sécurité d’abord

Les activités logistiques auraient entraîné 7 500 accidents en 2019 dont près de 9 mortels… L’utilisation des AGV KIVNON réduit de beaucoup les risques. Leur niveau de sécurité est extrêmement élevé pour éviter toute collision. Cela est possible par l’utilisation de capteurs de sécurité qui détectent la présence d’une personne ou d’un objet sur la trajectoire du véhicule. Ils peuvent, en fonction de la distance, ralentir ou s’arrêter rapidement.

Des capteurs s’assurent aussi que leurs charges sont correctement positionnées pour réduire le risque de chute.

Piloter l’efficacité et la productivité, et dans tous les espaces

Les AGV KIVNON peuvent fonctionner 24/7. En leur faisant emprunter des chemins prédéfinis, on peut optimiser la logistique du site et augmenter la capacité de production. Ils limitent le déplacement des opérateurs entre les postes de travail. Leurs itinéraires sont prédéterminés et le flux est géré en « juste à temps ». En France, une étude a évalué les avantages de l’automatisation dans les entreprises par des gains de productivité de + 86 % !

Les AGV Kivnon peuvent également fonctionner comme une flotte et interagir avec d’autres automates de l’usine, tels que les portes, les robots... Si votre production est amenée à évoluer, il est possible d’en ajouter ou de changer leurs parcours. Leurs déplacements omnidirectionnels rendent les AGV KIVNON très manœuvrables dans les espaces restreints et permettent donc l’optimisation de vos surfaces.

Les AGV KIVNON vous aideront à ajouter de la valeur à votre chaîne logistique et transitique en assurant sécurité, fiabilité, disponibilité et simplicité !

