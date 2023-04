Kistler lance un nouveau capteur de pression et de température

Il peut mesurer à la fois la pression et la température en contact direct avec la matière plastique en fusion. Le nouveau capteur 4004A de Kistler, d’un diamètre de 3 mm, est préconisé pour les systèmes à canaux chauds dans le moulage par injection et la fabrication additive.

Avec une plage de fonctionnement et de mesure allant jusqu'à +350°C, il peut en effet être utilisé directement dans le canal chaud pour fournir les mesures dans les buses d'injection et les extrudeuses. Le capteur de pression dispose de deux plages calibrées : jusqu'à 2500 bars pour le canal chaud en injection, et jusqu'à 1000 bars pour la fabrication additive.

Le 4004A peut être utilisé pour des applications impliquant des plastiques renforcés de fibres grâce à la membrane du capteur en acier trempé. Le signal de pression compensé en température est accessible via la sortie analogique ou l'interface RS232 du capteur, ce qui permet de le visualiser à l'aide d'appareils de mesure tels que le système de surveillance des processus ComoNeo de l’entreprise.