Kioxia et Western Digital lancent leur mémoire flash 3D à plus de 200 couches

La course aux mémoires flash 3D à plus de 200 couches compte deux nouveaux fabricants: Kioxia et Western Digital. Ils ont annoncé le développement conjoint d’une puce à 218 couches. Le produit est au stade d’échantillonnage auprès des clients avant un passage à la production de volume. Kioxia et Western Digital sont partenaires dans le développement et la production de mémoires flash depuis 2000 pour faire contrepoids à Samsung, qui domine le marché. Ils se limitaient jusqu’ici à 162 couches pour leurs mémoires flash 3D. Avec leur version à 218 couches, ils rejoignent Micron Technology, YMTC, SK hynix et Samsung dans la course aux mémoires flash 3D à plus de 200 couches.

Augmenter la densité sans miniaturiser

