Kingspan Bacacier, spécialiste de l’habillage du bâtiment, va investir 70 millions d’euros à Riom

Le "Village Kingspan Bacacier" s'implantera sur un site de plus de 80 000 m² à Riom, comme le montre cette vue d'architectes.

Kingspan Bacacier accélère sa croissance. Après le rachat de Bacacier en 2019 par l’irlandais Kingspan, le groupe né de cette fusion annonce un investissement de 70 millions d’euros à Riom (Puy-de-Dôme), sur l’ancienne manufacture de tabac de la Seita, un site de plus de 80 000 m².

Dans un premier temps, le déploiement d’un complexe ultra-moderne - baptisé le « Village Kingspan Bacacier » -, présenté comme le futur centre d’innovation français au service de l’enveloppe du bâtiment durable, accueillera en plus des lignes de profilage, de nouvelles lignes de production de pannes et panneaux sandwich isolants à très hautes performances, destinées aux marchés français et européens.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]