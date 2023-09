Kingfisher, maison-mère de Castorama, abaisse sa prévision de bénéfice annuel

Kingfisher, qui possède aussi les enseignes B&Q et Screwfix en Grande-Bretagne, s'attend désormais à un bénéfice avant impôts d'environ 590 millions de livres (684 millions d'euros) pour son exercice se terminant fin janvier, soit 22% de moins que l'année précédente.

A la Bourse de Londres, l'action Kingfisher reculait de plus de 5% dans les premiers échanges.

En France, les ventes ont reculé de 3,8% à surface comparable au premier semestre et elles ont baissé de 10,9% en Pologne, en raison d'une base de comparaison très élevée et d'un deuxième trimestre plus faible que prévu.

En revanche, les ventes au Royaume-Uni et en Irlande ont augmenté de 1,7% au cours de la période, grâce à d'importants gains de parts de marché de Screwfix. L'enseigne se développe à l'international, et notamment en France où elle possède neuf magasins.

"À moyen et long terme, nous restons très positifs sur les perspectives de croissance du secteur de l’amélioration de l’habitat sur nos marchés, et nous sommes confiants dans notre capacité à gagner des parts de marché et à atteindre nos objectifs financiers à moyen terme", a assuré le directeur général du groupe, Thierry Garnier, cité dans un communiqué.

Kingfisher a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 300 millions de livres sterling à partir d'octobre.

(Reportage Sarah Young ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)