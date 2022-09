Kingfisher: Le bénéfice semestriel chute de 29,5%

Le groupe britannique de magasins de bricolage, qui notamment possède Castorama et Brico Dépôt en France, a déclaré mardi avoir réalisé un bénéfice ajusté avant impôts de 472 millions de livres (538,46 millions d'euros) au cours du semestre clos le 31 juillet, soit un peu plus que la moyenne des prévisions des analystes et contre 669 millions de livres au cours de la même période l'année dernière, lorsque ses performances avaient été stimulées par la pandémie.

Le titre Kingfisher reculait 5,5% à 10h15 à la Bourse de Londres.

Le chiffre d'affaires total à taux de change constant a reculé de 2,8% pour atteindre 6,81 milliards de livres, tandis que la baisse atteint 4,1% à périmètre comparable. Cependant, le groupe a déclaré qu'il avait gagné des parts de marché.

Le début du troisième trimestre est encourageant, a dit la société, avec des ventes à périmètre comparable à la mi-septembre en baisse de 0,7% sur l'année, mais en hausse de 15,2% sur trois ans.

Les ventes du troisième trimestre sont conformes aux prévisions de bénéfice avant impôt ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2022-23, soit environ 770 millions de livres, annoncées au début de l'année, a-t-elle ajouté.

Toutefois, la société a élaboré plusieurs scénarios commerciaux pour tenir compte de la possibilité d'un environnement économique plus incertain.

Selon Kingfisher, ces scénarios laissent entrevoir un bénéfice de 730 millions de livres à 770 millions de livres.

(Reportage James Davey, version française Alizée Degorce, édité par Kate Entringer)