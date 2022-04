Né aux États-Unis, le pack multi-produit, contenant six canettes de sodas différents ou, comme c’est le cas plus souvent, un choix de six bières premium, de boissons énergisantes ou d’eaux pétillantes aromatisées, se développe maintenant en Europe. L’avantage pour les producteurs de boissons ? Présenter au client non pas une mais plusieurs variantes du même produit en même temps, lors d'un lancement sur le marché par exemple, ou dans le cadre d’une opération promotionnelle. Pour répondre à la demande des industriels sur ce segment, KHS propose une installation spéciale composée d’un système de dépalettisation, d’un module de convoyage et de la machine de regroupement. Si le principe du dégroupement-regroupement d’articles n’est pas nouveau en soi, la solution de l’équipementier allemand se distingue pour sa capacité à pouvoir traiter les produits à très haute cadence soit jusqu’à 120 000 canettes par heure et cela pour des combinaisons comprenant jusqu’à six produits différents.

Un système déconnecté des remplisseuses

Le système comprend deux machines principales - une encaisseuse-décaisseuse Innopack PPZ et un palettiseur robotisé à haute vitesse Innopal RK - et plusieurs convoyeurs. Il est, du moins dans l’esprit du constructeur, voué à être utilisé hors-ligne, c’est-à-dire déconnecté des remplisseuses. Le fonctionnement est assez simple. Une fois remplies, fermées et posées sur des barquettes ou des plateaux, les canettes d’une même typologie sont regroupées et présentées à deux robots de dépalettisation qui séparent les produits des plateaux et des barquettes. Deux préhenseurs soulèvent ensuite les canettes et les placent sur le tapis pour les acheminer, rangées par type de saveur sur des voies séparées jusqu'à la machine multipack (en photo ci-dessous). Là, les contenants sont mélangés dans les combinaisons souhaitées, regroupés en lots de quatre, six, huit, douze, dix-huit ou vingt-quatre et emballés dans des boîtes en carton. Les packs sont alors placés sur les plateaux précédemment vidés ou bien directement acheminés vers le palettiseur s’ils sont assez volumineux et peuvent donc être palettisés tels quels.

Emballages consignés

« Tout le charme de notre système réside dans le fait que nous exploitons nos machines Innopack PPZ », explique Nils Schneider, responsable commercial chez KHS. « Il s’agit d’équipements utilisés dans le cadre d’applications dédiées à la gestion d’emballages consignés que nous avons transformés et équipés de pièces de format spécifiques. Les opérateurs connaissent la technologie et n'ont pas besoin de suivre de formation spéciale. Et ils n’ont pas d’effort particulier à fournir pour passer d'un lot à l'autre lors du changement de format. »

Selon KHS, trois arguments plaident pour l'emploi de cette solution hors-ligne, de manière indépendante à la production : l’investissement important conséquent à l'utilisation de quatre remplisseuses différentes reliées à la machine multipack ; le fait que ces remplisseuses devraient toutes fonctionner à la même vitesse et avec la même efficacité ; l’ajout d’un palettiseur supplémentaire pour gérer les produits en vrac.

La solution a été dévoilée à l’occasion du salon Anuga FoodTech, qui se tient actuellement à Cologne (Allemagne) jusqu’au 29 avril.