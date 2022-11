KEYPROD : Enfin une solution simple pour booster la productivité en temps réel !

Surveiller depuis son smartphone le rendement de ses machines situées à quelques mètres où à l’autre bout du pays et augmenter leur TRS de 15 % ! C’est ce que propose Keyprod, une solution de suivi de production à destination des industriels de tous secteurs.

Basée sur le mélange IoT + Cloud, cette innovation s’appuie sur des boîtiers directement disposés sur les machines-outils. Peu importe leur ancienneté, Keyprod va capter leurs vibrations et le son qu’elles génèrent. C’est ce spectre vibratoire qui grâce à une combinaison d’intelligence artificielle et d’IoT, va transformer les vibrations en indicateurs de performances. « Nous pouvons avoir une vision totale de tout ce qui se passe dans l’atelier, et donc piloter les machines en temps réel. Nous pouvons simplifier certaines tâches, mesurer la production à l’heure ou à la journée et suivre son avancement, et nous donnant toutes les clés en temps réel pour l’améliorer », souligne Damien Marc, président de Keyprod.

Brique technologique de l’usine 4.0

Aussi simple qu’intuitive Keyprod est une solution vouée à évoluer pour se doter de nouvelles fonctionnalités afin de proposer aux entreprises des solutions de maintenance prédictive ou de planification. « Effectivement, un client qui part sur la solution Keyprod pose une brique technologique pour aller vers l’usine 4.0 aujourd’hui et encore plus demain », atteste Damien Marc.

Précurseur sur la connectivité des machines et cofondateur de la FrenchLab, il a repris en 2009 JPB Système, pour lui impulser une stratégie d’innovation, et a créé en interne la solution Keyprod. Citée début 2020 dans une tribune, par l’ancienne ministre déléguée en charge de l’Industrie, en tant que référence de l’usine du futur, JPB Système propose sa brique digitale faite par l’industrie pour l’industrie.

