Kering nomme Sabato De Sarno comme directeur de la création de Gucci

Originaire de Naples, Sabato De Sarno a commencé sa carrière chez Prada en 2005, est passé chez Dolce & Gabbana, puis a rejoint Valentino en 2009. Il y a occupé différents postes avant d'en devenir le directeur de la mode et d'en superviser à ce titre les collections homme et femme.

Il présentera sa première collection pour Gucci lors de la Fashion Week Femme de Milan en septembre 2023, a précisé Kering dans un communiqué.

L'ex-directeur de la création de Gucci, Alessandro Michele, a subitement quitté la maison en novembre après sept ans à ce poste à la suite de tensions avec la direction de Kering, ont déclaré des sources à Reuters.

Dans ses nouvelles fonctions, Sabato De Sarno dirigera le studio de création de Gucci et sera rattaché à Marco Bizzarri, PDG de la maison italienne spécialisée dans la mode et le luxe.

"Il aura la responsabilité de définir et d'exprimer la vision créative de la maison à travers les collections femme, homme, maroquinerie, accessoires et lifestyle", selon le communiqué de Kering.

"Avec Sabato De Sarno (...), nous sommes persuadés que Gucci continuera à influencer la mode et la culture, grâce à des produits et collections hautement désirables, et à apporter un regard singulier et contemporain au luxe moderne", a déclaré le PDG de Kering, François-Henri Pinault, cité dans le communiqué.

(Reportage Benjamin Mallet et Silvia Aloisi)