KEPLER : Partenaire de vos plans de transformation R&D, KEPLER maximise vos capacités d’innovation

« La R&D, aujourd’hui plus qu’hier, est affaire de contradictions et de tensions, avec des enjeux d’accélération des lancements en maîtrisant les risques et d’anticipation de l’avenir avec des innovations de rupture » rappelle Mathieu Pailler, Directeur en charge de la practice Innovation. Le cabinet compte 85 consultants qui, pour la plupart, ont enrichi leur parcours chez un industriel de renom.

Le rachat de Sinnogen, cabinet expert en management de l’innovation en 2019, a renforcé le positionnement de KEPLER, pour des missions de conseil à fort impact auprès de directeurs de l’innovation ou de la R&D.

Répondre aux enjeux clé

Les services R&D sont confrontés à 5 grands défis, cumulables selon les situations :

1. Inventer les business de demain en lien avec la Direction Générale et le business

2. Augmenter le retour sur investissement de la R&D

3. Accélérer le time to market et l’agilité globale des processus d’innovation

4. Créer une dynamique forte au sein de communautés R&D étendues et internationales

5. Innover durablement

Les changements issus de la pandémie COVID, notamment sur les modes d’organisation, rendent ces enjeux d’autant plus prégnants.

Déconstruire la chaîne

« Il s’agit aussi bien d’agir sur l’organisation des entités contribuant à l’innovation et qui font face à l’augmentation du nombre de projets et au besoin de capter de nouvelles compétences, que de faire évoluer les process et modes de fonctionnement existants dans une logique Lean R&D ou afin de rationaliser les portefeuilles de projets d’innovation » détaille Mathieu Pailler.

Les équipes KEPLER s’appuient sur leur connaissance des benchmarks et meilleures pratiques sur la R&D et l’innovation pour établir un diagnostic et proposer une feuille de route ainsi que les recommandations à suivre pour se transformer.

Manière de concevoir les produits, temps passé, planning et portefeuille projets, gouvernance, outils et critères de priorisation, moyens fi nanciers sont autant de points clés de la performance R&D qu’il convient d’analyser.

Même chose concernant la capacité à innover. Le modèle d’innovation mis en place est questionné et challengé au regard des meilleures pratiques : une bonne organisation sur l’innovation incrémentale peut ruiner tous les efforts en matière d’innovation de rupture, si celle-ci n’est pas adaptée à cette typologie de projets à la fois très spécifique et risquée.

Générer des solutions

L’Open Innovation fait partie des sujets particulièrement accompagnés par KEPLER, car l’échange cross-secteurs et l’apport d’idées ou de talents issus de l’extérieur, peuvent être féconds !

Le cabinet dispose ainsi d’une offre End to End Open Innovation, afin que chaque organisation explore et développe son écosystème et puisse identifier de nouveaux concepts innovants à intégrer dans ses cycles d’innovation.

KEPLER dispose également d’une offre Quick Lean Engineering permettant, par une méthodologie concertée avec les équipes, de challenger et d’accélérer la mise en place d’un projet d’innovation et son exécution, afin d’optimiser le time to market et le retour sur investissement.

Enfin, s’agissant du financement de l’innovation, souvent sous-exploité, KEPLER a mis au point, en partenariat avec un leader du secteur, une approche originale, apte à décupler les capacités d’investissement au service de la création de valeur et des performances de l’entreprise.