KEPLER : Les équipes Achats appelées à contribuer pleinement à la stratégie RSE des organisations

Bernard Ouriou

Quel constat dressez-vous de la mise en œuvre des ambitions RSE au sein des directions Achats ?

Bernard Ouriou : Nous tirons des collaborations que nous menons avec des entreprises de taille et de typologie très différentes des constats communs. Tout d’abord, au moment de déployer des stratégies RSE, les entreprises se trouvent confrontées au défi de la cohérence de leurs actions.

Mobilisateur par définition, le sujet se traduit souvent par un foisonnement d’initiatives, synonyme parfois de redondance et de perte de lien avec la stratégie globale. Il faut garder en tête qu’une démarche RSE relève de plusieurs expertises. C’est évidemment le cas sur les aspects réglementaires, mais pas uniquement.

Dans le domaine des Achats, le chantier mobilisera un niveau important de ressources, et alourdira la charge normale des équipes. Dans un tel contexte, il importe de bâtir un plan tenant compte de tous les facteurs et qui sera susceptible de mobiliser et coordonner les fonctions nécessaires au sein de l’organisation. Parmi nos clients, les best-in-class ont systématiquement mis en place un pilotage très robuste, toujours connecté au top-management de l’entreprise.

Comment se construit une feuille de route RSE pour les Achats ?

Bernard Ouriou : Au moment de construire sa feuille de route achats durables, une direction des Achats doit tout d’abord repartir de la stratégie RSE de l’entreprise et identifier sa contribution sur les axes qui ont été retenus. Potentiellement elle se saisira de sujets qui ne sont pas explicitement décrits, pour renforcer un positionnement. Une direction Achats peut ainsi décider de refondre ses processus achats pour tenir compte de paramètres RSE dans la conduite des opérations. En fonction des segments, la direction des Achats doit trouver le bon équilibre entre le rôle de pilote et celui de facilitateur.

Facilitateur lorsqu’il s’agit de répondre au défi de la réduction des déchets ou de l’impact CO2, l’amélioration de la durabilité des produits ou encore la réduction de l’utilisation du plastique et de la consommation d’eau. Pilote sur des sujets tels que l’évaluation de la conformité RSE des fournisseurs, de la sobriété numérique, mais aussi et surtout, sur l’enjeu de sécurisation des filières. La direction des Achats sur la base de son positionnement doit aussi faire un travail complémentaire qui consiste à identifier à la maille de chaque segment de son portefeuille achats, quelles sont les actions qui vont contribuer à l’atteinte des objectifs RSE. Il s’agit d’un travail moins facile qu’il n’y paraît.

Si on prend l’exemple d’un axe fréquemment rencontré : la réduction du CO2, on pense très rapidement à un certain nombre de segments indirects tels que les transports des produits ou les voyages et déplacements. Or quand on regarde les achats directs qui recouvrent souvent de très gros périmètres, la réponse peut se traduire par des changements de fournisseurs voire la relocalisation des sourcings, qui seront plus difficiles à mettre en œuvre et dont l’impact sera majeur sur la stratégie RSE dans son ensemble. En résumé, le champ des possibles est très vaste et il y a un travail analytique de fond à mener pour bâtir une stratégie achats durables qui produise des résultats.

Enfin la contribution des achats passe par la mise en œuvre d’actions orientées organisations et process, ce que les anglo-saxons appellent des enablers. Ces enablers, comme par exemple l’adoption de ratings de fournisseurs, permettront de solidifier les initiatives opérationnelles. Dans ce domaine, l’apport d’un cabinet expert aura pour effet d’accélérer et d’objectiver la démarche.

Parmi les chantiers possibles, vous insistez sur l’enjeu de sécurisation des filières, pourquoi ?

Bernard Ouriou : Tout d’abord, il convient de rappeler que la loi 2017-399, relative au devoir de vigilance stipule que le donneur d’ordres ne peut plus dire « je ne savais pas ». Cette loi s’applique à l’ensemble de la chaîne, jusqu’aux matières premières, « quel que soit le pays d’origine » et implique de couvrir l’ensemble des risques, non seulement environnementaux, mais aussi sociaux et éthiques.

Selon les pays, les aspects sociaux (travail des enfants, travail forcé, égalité des chances…) ou éthiques (corruption, impact sur les populations…) peuvent se révéler particulièrement complexes à traiter. Ensuite, il s’agit clairement d’un sujet relevant de la responsabilité des achats et à ce titre, il ne peut être ignoré.

Cette approche constitue par ailleurs une réponse aux demandes des parties prenantes, clients, consommateurs comme actionnaires. Elle garantit la conformité réglementaire de l’entreprise sur ses achats, ce qui est un impératif à court terme. Enfin, la sécurisation des filières, critique en temps de pénurie, renforce l’enjeu de continuité de l’activité en favorisant la disponibilité des matières et composants nécessaires à l’entreprise. Notons que le sujet sera potentiellement bénéfique d’un point de vue de la communication. Pour toutes ces raisons, nous estimons qu’il s’agit d’un chantier prioritaire pour nos clients.

