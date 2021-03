Keolis roule pour les événements sportifs et culturels au Moyen-Orient

La 70e Exposition universelle, qui devait se tenir à l’automne 2020 à Dubaï (Emirats arabes unis), a été reportée au 1er octobre 2021 et d'ici là, le plus long métro automatique au monde aura changé d’opérateur de transport. En effet, l’autorité organisatrice de transport de Dubaï a annoncé le 20 mars l’attribution au groupement Keolis-MHI, composé de Keolis (70%) et de Mitsubishi Heavy Industry Engineering (MHI, 30%), d’un contrat de neuf ans - plus une option de six ans - pour l’exploitation et la maintenance du métro et du tramway de la ville. Il devrait générer un chiffre d’affaires de 125 millions d’euros par an. "C’est une excellente vitrine pour Keolis, mais aussi une grande fierté, car c’est le réseau de métro automatique le plus long au monde, avec deux lignes qui totalisent 90 kilomètres de voies, se réjouit Marie-Ange Debon, présidente du directoire de Keolis. Et au niveau de la qualité, il y a une exigence très forte sur la ponctualité, la qualité de service et la propreté. Ils attendent une qualité de service de 99,9%."