Keolis, RATP, SNCF... Les opérateurs de transport public retrouvent des couleurs en 2021

Après l’annus horribilis 2020, qui a vu le transport public subir de plein fouet les effets de la pandémie et des restrictions de déplacements, une éclaircie s'est profilée en 2021. Mardi 9 mars, Keolis a présenté des résultats en amélioration, après ceux de la RATP et de la SNCF. « L’année 2021 a été consacrée au redressement, à la consolidation de nos résultats financiers et à la transformation de l’entreprise, a indiqué Marie-Ange Debon, présidente du directoire de Keolis. Nous avons maîtrisé nos coûts sur les frais de structure, sur nos achats, sur la masse salariale et les embauches. »

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]