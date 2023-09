Kem One met en place un nouveau procédé d'électrolyse à Fos-sur-Mer pour diminuer sa consommation d'énergie et ses émissions

Fabricant de soude, de chlore et d’hydrogène à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), Kem One a inauguré le 19 septembre son nouveau terminal d’éthylène et un bac de stockage cryogénique de 30 000 m3, conçu pour conserver l’éthylène à -104 degrés. Ces réalisations consistent à sécuriser ses approvisionnements en vue de sa production de chlorure de vinyle monomère (CVM), matière première du PVC, l’éthylène étant jusqu’alors exclusivement acheminé par pipeline depuis les vapocraqueurs des sites pétrochimiques de Lavera et Berre-l’Etang.

