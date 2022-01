KEDGE forme les managers Achats nouvelle génération

KEDGE offre une large palette de formations de haut niveau en management des Achats pour étudiants et professionnels.

À travers les programmes MAI – Management des Achats Internationaux & Innovation, l’école forme une nouvelle génération d’acheteurs et de managers Achats. « La crise sanitaire puis les crises d’approvisionnement sont venues souligner la place centrale de la fonction Achats dans les organisations, analyse Romaric Servajean-Hilst, enseignant-chercheur en stratégie et Directeur académique des parcours Executive en Achats.

Son rôle pour assurer la continuité des approvisionnements, en achat direct comme en achat indirect, est au cœur de la résilience des organisations face aux crises successives de ces derniers mois. Pour cela, les Achats ont renforcé leur position de pivot, en interne comme en externe. Et ils vont au-delà de leurs fournisseurs.

Acheter c’est aussi s’intéresser aux fournisseurs de ses fournisseurs, à tout l’amont de l’achat et adopter une approche écosystémique. Comme pour répondre aux enjeux d’innovation, il s’agit de savoir gérer une multitude de parties-prenantes, et de savoir à la fois gérer le court terme et préparer l’avenir. C’est ce que nous transmettons et construisons avec les apprenants de nos programmes ».

Les parcours Executive en Achats sont enrichis par un Observatoire des achats et de l’innovation, en prise directe avec les réalités des entreprises. « Cet outil d’analyses s’appuie sur des audits réalisés dans les structures Achats où travaillent nos alternants, précise Romaric Servajean-Hilst. Nous disposons ainsi de données concrètes permettant d’étudier l’évolution des Achats face à l’innovation et aux transformations, et de proposer des pistes d’action. Une démarche pédagogique pertinente et valorisante. »

