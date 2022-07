Kebab : le PSE est mort, vive le XPS ?

« Bon, il y a des matins où on se lève… et on se sentirait presque accablée par certaines absurdités. » Dans un post LinkedIn consterné mais lucide, Brune Poirson pointe une « observation » récente de l’Union européenne. À l’origine de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec), celle qui fut nommée secrétaire d’État à l’Écologie en juin 2017 écrit : « La Commission européenne estime que la France ne devrait pas interdire trois nouveaux types d’emballages plastique destinés à l’alimentation : matériaux polystyrène extrudé et le polypropylène expansé ou extrudé.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]