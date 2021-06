Kayrros, la deeptech française qui met les satellites et l'IA au service de la transition bas carbone du pétrole et du gaz

Sur la quinzaine de satellites Sentinel d’observation de la terre du programme Copernicus de l’Agence spatiale européenne (Esa), huit sont déjà opérationnels. Une start-up française, Kayrros a été créée en 2016 pour en tirer le meilleur parti au profit de la lutte contre le changement climatique. Elle exploite l’excellence française en matière de mathématique et d’intelligence artificielle pour faire parler les images et données fournies par ces satellites. L’ancien président de Schlumberger Business consulting, Antoine Rostand, en est le fondateur, avec quatre scientifiques en lien avec le laboratoire des sciences du climat et de l’environnement de Paris Saclay. Pour analyser avec les outils de l’intelligence artificielle les images fournies par l’Esa, ainsi que par la Nasa, ils ont réussi à fédérer une équipe de 150 mathématiciens, dont 100 en France. Les autres sont basés à Huston, Londres, New-York, Bangalore et Singapour.