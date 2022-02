Karteck intègre l’impression offset

Spécialisé dans la fabrication de petites et moyennes séries de boîtes pliantes en carton compact, Karteck investit dans une presse offset Rapida 105 de Koenig & Bauer. L’impression était auparavant réalisée chez un sous-traitant. « L’activité s’est bien développée, nous avons préféré nous doter d’une machine pour réaliser nous-mêmes cette opération. Cela nous apporte plus de réactivité dans les délais, mais également une meilleure maîtrise de la qualité. En plus, nous réintégrons un peu de marge brute », explique Jean-Michel Leone, le Pdg de l’entreprise. Karteck a déboursé 800 000 euros pour acheter cette ligne. Dotée de cinq couleurs plus un vernis, elle est en cours d’installation dans son usine de Valence (Drôme) où il a emménagé en août dernier. « Il s’agit d’une machine d’occasion. Elle n’avait que 42 millions de tours après six ans, elle est quasi neuve », se félicite le dirigeant qui a repris l’équipement à Cartonnage du château, basé à Belfort, qui fabrique lui aussi des emballages en carton plat. La Rapida 105 rejoint deux presses de découpe dont une Iberica 105, une plieuse-colleuse Bobst Domino 90 et une machine de façonnage Omega Allpro 90 permettant ainsi à Karteck de couvrir l’ensemble du cycle de production d’un étui pliant en ayant tout à proximité, dans son atelier de 2000 m².

Amalgame

L’entreprise, qui travaille notamment sur des séries comprises entre 50 000 et 400 000 unités, a choisi la machine, également, pour son degré de souplesse. « Nous nous sommes posé la question du numérique, mais, tout compte fait, considérant le type de travaux que nous réalisons l’offset reste la solution la plus intéressante », note Jean-Michel Leone, qui cite en exemple le cas d’une commande de 200 000 exemplaires en 70 références réalisée en amalgame : « Même avec de la gâche, l’offset reste plus économique que le numérique sur la plupart des dossiers qui nous sont confiés. » Avec un effectif de douze personnes et un chiffre d’affaires de 2,2 millions d’euros, Karteck n’a pas du tout été impacté par la pandémie. Bien au contraire, en 2021, l’entreprise a enregistré une progression des ventes de 37% sur 2020 et de 30% sur 2019. « La croissance est issue en grande partie de nouveaux clients. Ils apprécient notre réactivité et nos services, développe Jean-Michel Leone, en cette période de crise, notre taille, mais aussi la connaissance du réseau nous permet d’être très performants sur l’approvisionnement de matière première alors que certains grands imprimeurs ont du mal à se fournir ».

Positionnement haut de gamme

Présent dans l’agroalimentaire, le thé, les huiles essentielles, mais aussi dans la cosmétique et les produits divers avec, comme clients les couteaux Opinel et les cartes de jeu Cartamundi et Canson, Karteck cherche à garder un positionnement haut de gamme, ou, en tout cas, sur des produits à forte valeur ajoutée. L’imprimeur promet des délais de l’ordre de trois semaines et des produits finis de qualité supérieure, obtenus avec des encres végétales - pour limiter les odeurs - à partir de cartons certifiés d’origine durable labellisés Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) ou Forest Stewardship Council (FSC). D’autres investissements sont prévus à court terme, dont une barquetteuse Heiber & Schroeder qui sera installée en mars. « Cette machine nous donnera de nouvelles possibilités pour nous développer sur des marchés en forte croissance comme le snacking, où les fourreaux carton tendent toujours plus à remplacer le plastique » explique Jean-Michel Leone. Comme beaucoup d'autres cartonniers, Karteck surfe sur la vague du « plastic bashing » répondant aux envies des industriels qui lui demandent de remplacer les blisters en plastique par des solutions à base de cellulose. Feu vert pour les essuie-glace et un producteur de cartouches d’encre compatibles figurent parmi ses nouveaux clients. La Rapida 105 est équipée, en l’occurrence, d’un groupe vernis pour appliquer un adhésif thermoscellable sur le carton afin de faciliter l’assemblage d’une coque sur la cartonnette.