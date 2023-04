Karlville Swiss passe chez In.Pack Machinery

Du mouvement dans le monde des machines pour l’emballage souple : Karlville Swiss, entité suisse du groupe américain Karlville, spécialisé dans les machines pour le façonnage de film et la fabrication d’emballages souples, a été acquis par Repakt. Ce dernier, encore peu connu car il vient d’être créé, est un groupe qui opère dans le domaine des machines pour la fabrication d’emballages. Soutenu par le fonds d’investissements italien Ambienta, il rassemble deux entités, HolwegWeber et In.Pack Machinery pour un ensemble qui réalise 130 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 450 personnes.

