Kärcher élargit sa gamme d'aspirateurs pour les industriels

Kärcher lance en 2022 une nouvelle gamme d’aspirateurs et d’accessoires destinés aux professionnels de l’Industrie agro-alimentaire, chimique et pharmaceutique : les aspirateurs IVM et accessoires Food Line. En combinant les 9 nouveaux appareils et la centaine de nouveaux accessoires dédiés, les industriels disposent d’une multitude de solutions puissantes, robustes et compétitives pour les applications simples comme complexes. Grâce à une conception modulaire des produits, la marque allemande propose des solutions de premier choix pour les industries ayant des exigences élevées en matière d’hygiène.

Modularité et flexibilité

La conception modulaire des nouveaux aspirateurs IVM permet de s’adapter aux exigences de nettoyage les plus diverses dans les secteurs qui requièrent des niveaux d’hygiène élevés. Pour répondre à tous les besoins, Kärcher a développé ses produits autour de 60 variantes en combinant aux neuf appareils, différents types de filtration (PTFE, M, H, HEPA), les certifications ACD, ATEX et les différents systèmes de décolmatage du filtre (manuels, semi-automatiques ou automatiques).

Une qualité de filtration adaptée aux besoins de l’agro-alimentaire, de la chimie et de la pharmacie

Kärcher propose neuf nouveaux aspirateurs industriels en complément de gamme pour augmenter encore les possibilités d’application. Ils sont équipés en standard d’un filtre principal de grande surface filtrante, d’un pré-séparateur cyclonique et d’une cuve en inox.

Les aspirateurs industriels IVM existent en différents types de filtration de classe M, H ou HEPA, filtre PTFE pour matières collantes ou grasses ou filtre Nomex.

Une sécurité garantie même en zone ATEX

Si la large gamme IVM offre à la fois une grande puissance d’aspiration, une fiabilité et une robustesse qui augmente la durée de vie des produits, elle a été conçue pour répondre aux applications rencontrées plus particulièrement en milieu agroalimentaire. En effet, la nouvelle gamme est certifiée pour répondre aux exigences les plus élevées en matière d’hygiène. La sécurité est également garantie par une grande capacité de filtration, une élimination des déchets et un nettoyage des composants faciles et rapides.

Certains modèles sont certifiés ACD pour pouvoir aspirer les poudres et poussières combustibles hors zone ATEX. Ils peuvent ainsi remplacer certains aspirateurs ATEX utilisés jusqu’à l’apparition de cette nouvelle certification.

Des codes-couleurs pour éviter tout risque de contamination croisée

La nouvelle gamme d’accessoires Kärcher Food Line est parfaitement adaptée aux standards d’hygiène les plus stricts des industries agro-alimentaires, chimiques et pharmaceutiques. En effet, l’utilisation des accessoires repose sur un système de code-couleur afin d’éviter toute contamination croisée ou migration de bactéries au sein du site. Les divers sites et zones de production peuvent ainsi être classifiés par couleur, à raison de six couleurs différentes, à l’instar de tous les équipements et outils de production, afin de garantir que seuls les bons accessoires et outils sont utilisés dans les zones de même couleur.

Les accessoires et matériaux, testés et approuvés selon la FDA pour le respect des règles d’hygiène, sont aussi électro-conducteurs, très robustes, et possèdent des surfaces lisses pour garantir un nettoyage facile et sûr.

Des accessoires pour applications spécifiques complètent la gamme comme le kit de nettoyage en hauteur en carbone qui facilite l’aspiration au-dessus des tuyaux et conduits installés au plafond ou des accessoires résistant aux hautes températures, pour le nettoyage des fours par exemple.

