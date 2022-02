Kaneka investit 130 millions de dollars dans une usine dédiée aux bioplastiques

Kaneka annonce son intention de créer une nouvelle usine pour incrémenter sa production de Green Planet, son bioplastique issu de la biosynthèse d'huiles végétales par des micro-organismes. Le groupe japonais va investir 15 milliards de yens (130 millions de dollars environ) dans cette unité située à Takasago, dans la préfecture de Hyogo, à 40 km de Kobe, dans le sud de l’Archipel. Elle affichera une capacité de production annuelle de 15 000 tonnes laquelle, en s’ajoutant aux capacités de l’usine actuelle lui permettra de mettre sur le marché jusqu’à 20 000 tonnes par an de ce bioplastique appartenant à la famille des polyhydroxybutyrates (PHBH) qui possède la particularité de se dégrader à 100% dans le sol et dans l’eau en à peine trois mois. Le démarrage est prévu en janvier 2024.

Biens durables et emballages

Le Green Planet est censé recouvrir des applications dans les biens durables et l’emballage, plus en particulier dans la fabrication de pailles, couverts, capsules de café, sacs et films. Il représente une alternative aux plastiques d’origine fossile. D’après Kaneka, son bioplastique a le potentiel de remplacer jusqu'à 25 millions de tonnes de produits en plastique à usage unique par an. L’entreprise compte parmi ses partenaires le fabricant de cosmétiques Shiseido avec qui elle a développé un contenant pour produits de beauté, l’enseigne de magasins aéroportuaire Jalux (sacs bretelle) et la chaîne de supérettes FamilyMart (couverts).

La nouvelle usine devrait aider l'entreprise à développer de nouveaux produits et à améliorer sa productivité et ses coûts. Kaneka table sur une demande croissante du marché. Au Japon, comme en Europe, la réglementation sur les plastiques à usage unique se durcit. Après avoir interdit les sacs en 2020, le gouvernement nippon va fortement limiter, à partir d’avril, une douzaine d’articles en plastique jetables parmi lesquels des couverts, des pailles, des peignes, des brosses à dents, des rasoirs. Pour parvenir à leurs fins, les autorités envisagent de faire payer le client pour ces articles, comme c’est désormais le cas pour les sacs en plastique, ou bien d’obliger les industriels à utiliser des matériaux renouvelables.