Just recycle it

Le fabricant d’articles de sport Nike a récolté 20 000 paires de baskets afin de les recycler sous la forme de composants pour une aire de sports et de jeux. Cette opération organisée en Serbie durant 6 mois a permis à la commune de Novi Beograd, à Belgrade, de s’offrir un tout nouveau revêtement issu de l’économie circulaire pour un terrain de basketball et de rénover une aire de jeux pour enfants et des équipements de gymnastique. Cette initiative entre dans le cadre du programme de développement durable de Nike, intitulé Move to zero.