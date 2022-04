Just Eat Takeaway envisage de vendre sa branche américaine Grubhub

AMSTERDAM (Reuters) - Le géant européen des livraisons de repas Just Eat Takeaway.com envisage de vendre sa branche américaine Grubhub, moins d'un an après l'avoir achetée, sous la pression des investisseurs et dans un contexte de concurrence acharnée et d'essoufflement de la demande observée durant la pandémie de COVID-19.