Jusqu'où peut flamber le cuivre ?

De plus en plus haut. Le cuivre a frôlé le 27 avril la barre symbolique des 10 000 dollars la tonne au London metal exchange (LME), son plus haut niveau depuis août 2011. Le cours a flambé de près de 25 % depuis le début de l’année et a plus que doublé depuis son point bas de l’an dernier. Ce qui en fait pas les affaires de l’industrie manufacturière. Le métal rouge est utilisé dans la quasi-totalité des secteurs industriels, ce qui en fait un baromètre relativement fiable de l’économie mondiale.