Jusqu'à cinq milliards d'euros d'argent public pour sauver l’énergéticien allemand Uniper

Le gouvernement allemand envisagerait d’injecter jusqu'à 5 milliards d’euros dans le premier importateur de gaz naturel allemand, Uniper. Selon le quotidien économique Handelsblatt, l’Etat fédéral pourrait prendre jusqu’à 25% de son capital, à une valeur nominale de 1,70 euro par action contre près de 10 euros actuellement. A cela s’ajouterait une prise de participation silencieuse, sans droit de vote, pour 3 à 5 milliards d’euros.

Le groupe Uniper, basé à Düsseldorf, possède un portefeuille de gaz naturel de 370 térawattheures (TWh) par an, dont 200 TWh en provenance de Russie. Important un tiers du gaz consommé en Allemagne, il le redistribue ensuite à de nombreux clients industriels et régies municipales. Or, depuis le 16 juin, Uniper ne reçoit plus que 40% des quantités fixées contractuellement avec Gazprom. Et la situation pourrait s’aggraver, car les travaux de maintenance annuels sur le gazoduc Nord Stream 1 sont prévus entre le 11 et le 21 juillet. Il n’est pas certain, à ce stade, que la Russie autorise la reprise des livraisons après cette date.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]