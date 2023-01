Jusqu’à 10 milliards d’euros pour décarboner les grands pollueurs

Le gouvernement est prêt à aider massivement les plus grands sites industriels émetteurs de gaz à effet de serre à se décarboner. Cinq milliards d’euros étaient prévus dans le cadre de France 2030. Cette enveloppe pourrait être doublée dans dix-huit mois, a annoncé Emmanuel Macron, le 8 novembre. Le président de la République vise d’abord 10 millions de tonnes de dioxyde de carbone évitées par an et attend des engagements pour cibler une seconde tranche équivalente.

