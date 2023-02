Jungheinrich rachète l’américain Storage Solutions

Spécialisé dans le matériel de manutention pour les entrepôts, Jungheinrich annonce le rachat de l’américain Storage Solutions. Ce dernier, qui est basé à Westfield, dans l’Indiana, est l’un des principaux fournisseurs de solutions de rayonnage et d’automatisation pour les entrepôts aux États-Unis, avec une offre qui comprend des convoyeurs et des trieuses, des systèmes de préparation de commande ou encore des racks à palettes. La transaction, qui reste sujette à l’aval des autorités de contrôle de la concurrence, a été finalisée pour un montant de 375 millions de dollars, avec une part variable, comprise entre 5 et 10%, qui sera destinée aux dirigeants de Storage Solutions. Ces derniers resteront en poste encore trois ans. L’opération permet à l’allemand Jungheinrich de se développer sur le marché nord-américain de l’automatisation d’entrepôts, considéré comme stratégique. Le secteur est crédité d’une croissance de 10% au niveau mondial.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]