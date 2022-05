Réparer au lieu de fabriquer… L’économie circulaire passe aussi par là. Jungheinrich en est persuadé. Le constructeur de matériel de manutention annonce l’ouverture de sa deuxième usine de reconditionnement de chariots élévateurs à Ploiesti, en Roumanie. Le site, d'une surface de 5000 m², sera dédié au reconditionnement des transpalettes électriques EJE et des chariots frontaux EFG. Il permettra au constructeur allemand d’augmenter sa capacité de reconditionnement de 25%, sachant qu’un première usine dédiée à cette activité située à Dresde, en Allemagne, est déjà opérationnelle. Ce dernier site, plus grand, prend en charge le reconditionnement de tous les autres modèles de chariots de la marque. Ces deux unités sont censées récupérer tous les chariots en provenance du marché européen. Le reconditionnement pour le marché asiatique est, quant à lui, réalisé à Bangkok en Thaïlande et à Qingpu en Chine.

80% de CO2 économisés

« La tendance pour le développement durable se confirme au travers d’une demande croissante pour nos chariots d’occasion reconditionnés. Ils constituent une solution alternative, notamment pour les clients soucieux de l’environnement. En effet, en reconditionnant des équipements d’occasion, nous économisons environ 80 % de CO2 par rapport à la production de chariots neufs. Depuis la pandémie de Covid-19, de nombreux clients attirés par un tarif plus avantageux se tournent vers le matériel d’occasion, plus économique mais très performant. Ces matériels sont optimaux pour des durées d’utilisation moins intenses ou comme solution de remplacement », indique Tino Alban, directeur de l’usine de Dresde. Le processus de reconditionnement s’effectue selon une procédure standardisée en six étapes. Les composants tels que les châssis, les transmissions et les moteurs sont remis en état alors que ceux qui présentent un taux d’usure important ou qui sont cruciaux sur le plan de la sécurité sont remplacés. En moyenne, 94% des pièces d’origine d’un chariot d’occasion sont réutilisées.

Jungheinrich est spécialisé dans les équipements de manutention et les solutions pour l’intralogistique. Le groupe, qui emploie 18 000 personnes, a réalisé un chiffre d’affaires de 3,81 milliards d’euros en 2020.