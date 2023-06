Julie Andrieu, ambassadrice de la lutte contre le gaspillage alimentaire

« C’est bon pour le portefeuille, et pour la planète ! » En signant une collaboration avec Julie Andrieu, une animatrice de télévision notamment connue pour Les Carnets de Julie, l’allemand HelloFresh a sollicité une ambassadrice pour lutter contre le gaspillage alimentaire. À partir d’une étude de Censuswide menée en mai 2022, le spécialiste de la livraison des box à cuisiner souligne que ce fléau se monte, en moyenne, à « plus de 800 euros de denrées alimentaires finissant à la poubelle chaque année » pour chaque foyer. HelloFresh souligne le paradoxe dans la mesure où 90% des clients de l’entreprise se disent « pessimistes » quant à l’évolution de leur pouvoir d’achat dans les mois à venir en raison de l’inflation. La première cause (59%) est liée à l’aspect des aliments, la mauvaise compréhension des dates de péremption arrive en deuxième position (48%) et le fait de cuisiner de trop grandes quantités occupe la troisième marche du podium. En répondant à de nombreuses questions comme « Comment bien conserver les fruits et légumes ? », l’entreprise délivre de nombreux conseils.