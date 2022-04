JPMorgan: La crise ukrainienne et l'inflation pèsent sur les bénéfices au 1er trimestre

(Reuters) - JPMorgan Chase & Co a fait état mercredi d'une baisse de 42% de son bénéfice trimestriel en raison d'un recul des revenus de trading et d'un ralentissement des transactions provoqué par la guerre en Ukraine et l'inflation.