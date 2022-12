JPMorgan, Citi et BNP Paribas investissent dans la "fintech" Acin

PARIS (Reuters) - Un groupe de cinq banques incluant JPMorgan, Citi et BNP Paribas, figure parmi les investisseurs ayant participé au tour de table qui a permis au spécialiste du contrôle des risques Acin de lever 24 millions de dollars (22,6 millions d'euros).

Cet investissement, auquel ont contribué également Barclays et Lloyds Banking Group, entre dans le cadre de la stratégie des établissements bancaires visant à accroître leur expertise en matière de contrôle des risques.

Acin aide les institutions financières dans leur analyse des risques financiers et extra-financiers grâce à une base de données approfondie.

Avec ce financement, la société entend accélérer le développement de produits en partenariat avec les investisseurs et ses clients existants.

Les banques font face à des pressions réglementaires accrues concernant leur stratégie d'allocation de capital ainsi que leur exposition au risque climatique et se tournent de plus en plus vers les "fintechs" pour nouer des alliances stratégiques et renforcer leur base de données sur les risques.

Acin, qui a été fondé en 2017 par Paul Ford, ancien directeur des opérations chez Barclays Wealth and Investment Management, a levé 12 millions de dollars en 2020 lors d'un tour de table mené par le fonds d'investissement Notion Capital avec entre autres investisseurs Fitch Ventures.

Notion Capital et Fitch Ventures ont également participé à la dernière levée de fonds.

