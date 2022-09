Joyeux anniversaire KSB ! Depuis 150 ans notre expertise en robinetterie accompagne tous vos procédés industriels, Merci à vous !

KSB est constructeur de robinetterie industrielle depuis 150 ans et propose une large gamme technologique partout dans le monde :

robinets à papillon AMRI ;

vannes à opercule KSB ;

robinets à membrane SISTO ;

robinets à soupape KSB ;

vannes de contrôle MIL ;

clapets anti-retour KSB.

KSB accompagne ses clients avec des solutions de robinetterie industrielle innovantes, intégrées avec l’actionnement et l’automation. L’objectif ? Rendre les installations communicantes et automatisées dans de nombreux domaines d’application tels que l’énergie, la cryogénie, les gaz industriels, la chimie, la pétrochimie, la métallurgie, la papeterie, la sucrerie, l’industrie agroalimentaire, le traitement de l’eau, le dessalement, le chaud et le froid industriels, ainsi que le chauffage et la climatisation.

Les solutions KSB

En charge de l’écoulement des fluides, les robinets industriels assurent des fonctions indispensables aux circuits :

l’isolement ou le sectionnement. Les robinets permettent l’intervention sur les pompes en cas de maintenance ;

l’anti-retour. Les clapets maintiennent la colonne de fluide dans le tuyau lorsque la pompe est arrêtée afin que le pompage redémarre instantanément ;

le réglage ou la régulation. Ces robinets règlent le débit fourni par une pompe qui fonctionne à une vitesse fixe ;

le contrôle. Ces robinets maîtrisent tous les types de contrôle (débit, température, pression…) dans les boucles fermées avec une très grande précision.

Pratiquement tous les circuits de fluides - ce qui représente une grande diversité de fluides liquides ou non - sont équipés de robinetterie industrielle. KSB est un partenaire de confiance dans la sélection de la solution de robinetterie appropriée.

La production KSB en Europe

Les équipes de conception, de R&D, de production sont réunies dans nos usines spécialisées en robinetterie et travaillent ensemble avec des équipes d’experts en applications dédiées à la vente et au service. Cette interactivité favorise la mise au point de produits fiables et modernes et l’accompagnement de nos clients de la sélection à l’exploitation en passant par la mise en service de robinets et vannes pour leurs grands projets d’équipements où les volumes sont importants.

En France KSB produit la robinetterie à papillon AMRI, centrée, double et triple excentration. Le site de La Roche Calais (24) est le site de production des robinets à papillon DN 20 à 1200mm BOAX, ISORIA, DANAIS, KE, TRIODIS et actionneurs. Le site de Gradignan (33) est un centre de R&D, de veille technologique internationale, de conception et développement de nouveaux produits et un centre international de formation.

En Espagne, KSB produit la robinetterie à papillon AMRI de très grande taille. Le site de Burgos est le site de production des robinets à papillon DN 650 à 4000mm MAMMOUTH, montage avec actionneurs

Au Luxembourg, KSB produit la robinetterie à membrane SISTO dont une gamme est spécialisée dans les applications stériles. Le site d’Echternach est le site de production de vannes à membrane SISTO en acier inoxydable SISTO-C, SISTO KB, SISTO LAD, SISTO 16, SISTO 20, SISTO RS pour le bâtiment, l’industrie et l’énergie

En Allemagne, KSB produit la robinetterie à soupage KSB. Le site de Frankenthal (Palatinat) est le site de production des robinets à soupape BOA, BOACHEM, ECOLINE, NORI, STAAL, SICCA et des robinets de contrôle BOA Control pour le bâtiment et l’industrie. Le site de Pegnitz (Bavière) est le site de production des robinets à soupape jusqu’à PN600 ; AKG, NORI, NUCA, AKS, ZTS pour l’énergie.

Zoom sur l’élastomère KSB

KSB est l’un des rares robinetiers à maîtriser la composition, la fabrication, et le contrôle de l’élastomère assurant l’étanchéité de ses robinets à papillon centrés. Les manchettes fabriquées selon les réglementations spécifiques aux marchés et aux pays sont aussi exportées vers les autres sites KSB en Europe et en Asie. Cette expertise de caoutchoutier garantit à nos clients une haute tenue de l’étanchéité dans le temps grâce à la parfaite adéquation de l’élastomère sur le corps du robinet.

KSB possède la certification ACS pour ses manchettes, il s’agit de l’Attestation de Conformité Sanitaire délivrée par un laboratoire agréé par le Ministère de la Santé en France qui a pour objectif de valider l’aptitude des dispositifs utilisés pour l’eau potable.

Nous mettons notre technologie et notre expertise au service de vos succès. Pour vos demandes, nos équipes commerciales sont à votre écoute dans nos agences régionales au 09 69 39 29 79 et joignables par courriel à l’adresse contact.KSBFrance@ksb.com.

Bienvenue chez nous !

Pour en savoir plus : www.ksb.com/fr-fr/