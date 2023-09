Journée technique TS : Tech’Surf 2023 fait son tour au Carré

La plateforme de formation et d'innovation, Tech’Surf, dédiée aux technologies des surfaces, est le sixième site du Pôle UIMM Formation Bretagne. Pour cette édition, la journée technique du 15 novembre prochain, est organisée en partenariat et avec le support de plusieurs entreprises (ADI, Fischer, John Cockerill, Cefla Finishing, Puretech, Micronics) et du Cetim et de l’UITS pour qui la formation et l’innovation sont des piliers incontournables de leur stratégie.