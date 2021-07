Josef Newgarden s'impose en Indycar, Romain Grosjean prend la septième place

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © USA TODAY USPW Josef Newgarden dans sa monoplace au cours du week-end dans l'Ohio./Photo prise le 2 juin 2021/REUTERS/USA TODAY USPW

Pour le 10ème Grand Prix de l'édition 2021, le plateau de l'Indycar Series était à Lexington ce week-end sur le circuit du Mid-Ohio Sports Car Course. Parti en pole pour la troisième fois de suite, Josef Newgarden (Team Penske) s'est enfin imposé cette saison. Devant pendant 73 des 80 tours, l'Américain empoche 54 points et consolide sa 4ème place au classement devant Marcus Ericsson (Chip Ganassi). L'Espagnol Alex Palou (Chip Ganassi) est toujours leader avec 384 unités. Du côté des Français, Romain Grosjean (Dale Coyne Racing) a pris la septième place mais reste loin au général (16ème, 151 points). Sébastien Bourdais (A.J. Foyt Enterprises) et Simon Pagenaud (Team Penske) ont respectivement terminé onzième et quatorzième.