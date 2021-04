Johnson & Johnson repousse le déploiement de son vaccin en Europe

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Dado Ruvic Johnson & Johnson repousse le déploiement en Europe de son vaccin contre le COVID-19. /Photo d'archives/REUTERS/Dado Ruvic

Johnson et Johnson a commencé lundi à livrer les doses commandées par l'Union européenne. Le commissaire européen à l'Industrie, Thierry Breton, a indiqué récemment que J&J s'était engagé à livrer 55 millions de doses à l'UE d'ici à la fin juin et 120 millions de doses supplémentaires au cours du troisième trimestre.

Les six cas suspects recensés aux Etats-Unis concernent des femmes âgées de 18 à 48 ans qui avaient reçu le vaccin six à 13 jours plus tôt et ont développé des caillots sanguins atypiques (thromboses des sinus veineux cérébraux), associés à un faible taux de plaquettes dans le sang (thrombocytopénie).

(Ankur Banerjee; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)