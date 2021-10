TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Bain

L'Usine Nouvelle : En quoi l'étude internationale de Bain que vous allez publier prochainement permet-elle de dire que la technologie loin de détruire des emplois pourrait plutôt en créer de nouveaux ?

John Hazan : Nous avons identifié les compétences requises pour le monde qui s'annonce à l'horizon de 2030. Les compétences humaines seront selon nos analyses de plus en plus demandées à cette date. Le travail va être ré-humanisé. Nous allons où vont co-exister un haut niveau de digitalisation de certaines tâches et un haut niveau d'emploi pour les hommes et les femmes. Nous ne pensons pas que l'un s'oppose à l'autre.

Mais cela comporte d'importants défis à relever pour les entreprises, l'Etat et les salariés. La question de l'éducation et de la formation va devenir plus critique que jamais, car il va falloir accompagner les personnes pour qu'elles acquièrent ces nouvelles compétences. Ceci est vrai pour les cols blancs mais aussi pour les cols bleus. D'ores et déjà, travailler dans maintes industries nécessite de maîtriser des logiciels de production. Un bon opérateur sait utiliser une tablette, voire et détecter d'éventuelles incohérences et prendre le cas échéant une décision rapidement. On est très loin du modèle des temps modernes de Charlie Chaplin.

Que va changer au rôle de l'entreprise les mutations que vous anticipez ?

Un défi majeur attend les entreprises, qui vont devoir devenir de véritables "talent makers". Cela passe par un changement de pacte social dans l'entreprise pour y intégrer la nécessité d'assurer l'employabilité des salariés. Certaines entreprises pensent qu'il y a une pénurie de talents quand elles ne trouvent pas les profils qu'elles cherchent déjà prêts sur le marché. Si vous ne trouvez pas de Bac+2, embauchez des gens peut être moins diplômés mais motivés et formez-les. Des entreprises comme Michelin ou Louis Vuitton l'ont déjà en partie intégré. La manufacture des talents ouverts de Michelin mérite d'être regardé de près.

On parle beaucoup de RSE et souvent on insiste sur les questions importantes d'environnement, mais je suis certain que de plus en plus elle va intégrer l'implication de l'entreprise dans l'employabilité de ses équipes. Une politique de RSE digne de ce nom devra intégrer un chapitre consacré à cette dimension.

Une partie de l'étude concerne la France spécifiquement. Qu'est-ce qui vous a frappé ?

Plusieurs choses. D'abord, on réalise que la rémunération n'est pas le critère numéro 1 pour choisir un emploi. C'est important mais ce n'est pas LE critère absolu. C'est un mouvement de fond qu'on observe un peu partout dans le monde : les gens veulent un emploi intéressant.

L'autre chose qui m'a frappé c'est le niveau de stress important des salariés français et notamment des plus jeunes salariés. Nous venons de vivre des mois avec la pandémie et le confinement qu'ils ont peut être plus mal vécus que d'autres car cela est arrivé sans qu'ils soient bien installés dans la vie professionnelle. Tous les DRH et lesDG devraient avoir sur la liste de leur priorité de faire attention aux jeunes salariés.

Votre étude montre aussi que les Français sont moins attirés que d'autres par le télétravail. Comment l'expliquez vous ?

Oui, un tiers des personnes qui ont télétravaillé pendant la pandémie dit très clairement qu'il ne veut plus télétravailler à l'avenir, qu'elle veut revenir dans son entreprise. Je ferai deux hypothèses : c'est une étude nationale et la question des temps de transport est importante pour les Franciliens, moins pour les autres, qui voient peut-être moins davantage au télétravail. C'est très différent dans un pays comme les Etats-Unis où les distances sont beaucoup plus importantes et les maisons en général plus grandes. Ce second point est important car ce n'est pas la même chose de télétravailler depuis une pièce spécifique faite pour ça que de se retrouver à deux dans un petit appartement.

Ceci dit, si un tiers n'en veut plus, cela veut dire que deux tiers sont favorables au travail hybride. Mon pronostic est que c'est une véritable lame fond. Une entreprise qui refuserait le travail hybride prend un très gros risque.

Comment peut-on réussir à la fois à réhumaniser le travail comme vous le disiez si on se retrouve chez nous devant un écran ?

C'est un risque si l'entreprise commet l'erreur de réduire les surfaces de bureaux pour faire des économies nettes. Au contraire, il est indispensable de réinvestir cet argent pour créer des événements, des rituels. Cela peut être de créer des moments ensemble deux fois par an pendant une ou deux semaine et créer du lien humain entre les personnes. Cela peut être aussi l'investissement un réseau social d'entreprise efficace.

Pour revenir à ce que je disais, l'état des stress des plus jeunes montre qu'il faut un esprit de compagnonnage, un sentiment d'appartenance. Une entreprise ce n'est pas qu'un compte de résultat, c'est aussi des personnes et des relations entre les personnes. On ne peut pas l'ignorer et on le pourra de moins en moins, sans prendre de risques sur le compte de résultat justement !