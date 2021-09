Joe Biden contraint à la marche arrière sur les forages offshore aux Etats-Unis

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Gage Skidmore Le moratoire sur les forages pétroliers offshores étaient l'une des promesses de campagne de Joe Biden.

Avec la moitié des Etats-Unis qui suffoque sous la fumée des incendies, et l’autre, noyée sous des ouragans rendus plus puissants par le changement climatique, Joe Biden se serait bien passé de ce changement de pied. L’administration américaine va lancer les enchères pour une concession de 320 000 kilomètres carrés dans le Golfe du Mexique ouverte à l’exploitation pétrolière. Avec à la clef, une promesse de production 1,1 milliard de barils et 125 milliards de mètres cubes de gaz sur 50 ans.

Le permis en jeu n’est pas de taille à bousculer le marché du pétrole américain. Donald Trump a mis sur le marché des concessions similaires et la majorité de la production américaine se trouve sur des privés. Mais il écorne un peu l’image de son successeur, qui a fait de la lutte contre le changement climatique sa priorité, et affiche sa volonté de tourner le dos au tout-pétrole. Dès son arrivée à la Maison Blanche, Joe Biden avait signé dans les premiers jours du mandat, l’interdiction de nouveaux forages pétroliers ou gaziers offshore et sur les terres fédérales.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]