[JO Paris 2024] Le village olympique, pas encore construit, mais déjà promis à une deuxième vie

A cheval sur les communes de L’Île-Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine et Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), à 8 kilomètres au nord de Paris, 1 500 compagnons s’activent sur le gros œuvre du Village des athlètes. Début 2023, ils seront 3 500 à équiper ces immeubles qui hébergeront 14 250 personnes et des services connexes durant les jeux Olympiques (JO) et Paralympiques de Paris en 2024, dont le coup d'envoi sera donné le 26 juillet 2024.

Sur ce site de 52 hectares, 175 400 mètres carrés de bâtiments sortent de terre. Leur reconversion a été pensée dès la conception. Après les JO, 2 800 logements accueilleront 7 000 habitants. Autant de salariés pourront travailler dans 100 000 m2 de bureaux. « Nous fabriquons un quartier de ville qui, pour un temps donné, deviendra un Village des athlètes », résume Emmanuel Desmaizières, le directeur général d’Icade Promotion, l’un des promoteurs du projet.

