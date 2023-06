[JO] Coca-Cola transforme sa distribution

Le dispositif avait déjà été dévoilé en partie lors du salon Viva Technology. Et testé le week-end suivant lors du Triathlon Deauville Normandie. Quelques jours plus tard, Coca-Cola a exposé l’ensemble des actions qui seront mises en œuvre dans les domaines environnemental, sociétal et festif durant les jeux Olympiques (JO), du 26 juillet au 11 août 2024, et Paralympiques, du 28 août au 8 septembre 2024. L’objectif du géant américain des sodas, partenaire officiel le plus ancien du Comité international olympique (CIO) ? « Faire des jeux un accélérateur de transformation », de son modèle de distribution en particulier, et « montrer qu’une économie circulaire des emballages, quels que soient leurs matériaux, est possible ». L’enjeu porte sur 18 millions de boissons servies à 13 millions de personnes – athlètes, volontaires, spectateurs… - en deux fois deux semaines, et sur une diminution de 50% des emballages plastique à usage unique par rapport à l’édition de Londres 2012.

