JK Technic, spécialiste du caillebotis depuis 1996

Une équipe de professionnels expérimentés de la fabrication à la mise en œuvre

JK Technic, c’est une garantie de qualité et de services, de l’étude à la mise en œuvre de vos projets. Notre service commercial, en collaboration avec notre bureau d’études, étudie vos besoins,vous conseille et vous propose la meilleure solution. Après fabrication, tous nos produits sont soumis à un double contrôle, qualitatif et quantitatif, afin d’en assurer une qualité optimale.

Parce qu’être un des spécialistes du caillebotis en France, c’est préparer l’avenir ! Nous innovons et accompagnons le développement de vos projets. Cet accompagnement est également assuré par notre service logistique qui met tout en œuvre pour vous garantir la livraison de vos commandes dans les meilleurs délais. JK Technic, c’est aussi la garantie d’un service après-vente afin de répondre au mieux à vos interrogations et d’assurer votre entière satisfaction.

Un bureau d’études intégré

Le sur-mesure est un point fort de JK Technic. Nos techniciens du bureau d’études, entièrement intégré au sein de l’entreprise, sont à votre écoute afin de traiter vos demandes techniques et vos plans de calepinage. Spécialement formés aux logiciels de conception assistée par ordinateur, nos dessinateurs industriels sauront réaliser des notes de calcul adaptées et modéliser vos projets en trouvant la meilleure solution à vos exigences et besoins les plus spécifiques, tant dans le secteur industriel qu’architectural.

Une gamme impressionnante

L’entreprise propose une large gamme de produits fabriqués sur des lignes de production haute performance :

Caillebotis métalliques

La gamme de caillebotis métalliques se compose des caillebotis acier, inox et aluminium. En fonction de votre utilisation, vous pouvez choisir deux types de modèles :

pressé. Très souvent utilisé, il offre une grande flexibilité au niveau des dimensions, de la configuration de maille, de la hauteur et de l’épaisseur des barreaux porteurs;

Très souvent utilisé, il offre une grande flexibilité au niveau des dimensions, de la configuration de maille, de la hauteur et de l’épaisseur des barreaux porteurs; électroforgé. Il se caractérise par ses barres insérantes en carré torsadé. Ce modèle est apprécié pour sa grande robustesse, il est de ce fait principalement utilisé dans la réalisation de passerelles industrielles et de marches d’escalier.

Caillebotis polyester

Le caillebotis polyester offre une grande résistance dans les domaines publics et industriels grâce ses nombreuses qualités telles que son caractère antidérapant, sa facilité à être découpé et résistant à la corrosion, aux intempéries et aux rayons UV.

Pour plus d’informations sur le polyester : https://www.jktechnic.fr/fr/caillebotis/caillebotis-polyester

Caillebotis à lames inclinées

Grâce à son design, ce type de caillebotis est prisé par les architectes. On le retrouve souvent utilisé comme élément de façade, car il constitue un excellent brise-soleil.

Caillebotis spéciaux

En acier Corten, mi-fer, à lames débordantes ou pour mobiliers urbains, JK Technic vous accompagne dans la réalisation de tous vos projets.

Caillebotis caoutchouc

Ergonomique et assurant un confort de passage, le caoutchouc est également résistant, antidérapant, amortissant et drainant.

Marches et escaliers

Disponibles en acier, inox et aluminium, les marches sont des caillebotis équipés de joues latérales, d’un nez antidérapant. Elles sont personnalisables selon vos besoins (crantage, type de perforation, etc.).

JK Technic propose également plusieurs gammes d’escaliers droits et hélicoïdaux prêts à être installés dans un environnement industriel ou public.

Grilles de sécurité

Les grilles de sécurité s’adaptent au milieu industriel ainsi que dans un environnement décoratif. Plusieurs types de surfaces existent afin de vous offrir une solution pour une meilleure de stabilité, adhérence, ou encore un écoulement ou un drainage optimal.

1. Nouveauté 2022

Grille de sécurité PS-PMR Avec ses perforations de 8 mm de diamètre, la grille de sécurité PS-PMR, conforme à la norme NFP 98-350 /NFP 98-351, est spécialement conçue pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR). En plus des dimensions, de nombreuses options sont possibles selon la configuration du lieu d’installation https://www.jktechnic.fr/fr/caillebotis/grilles-de-securite

2. Points forts

Vidéo de présentation JK Technic: https://www.youtube.com/embed/YvUDvfNBsaM

Des prestations de qualité, un service rapide > un bureau d’études intégré ; > une équipe commerciale à votre écoute ; > un contrôle qualité permanent ; > un service logistique de pointe ; > un stock important de + de 200 000 m².

Contenu proposé par JK Technic