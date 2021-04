Jeunes ingénieurs, comment trouver l'emploi de vos rêves en pleine crise ? Suivez notre webinaire le 28 avril

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Maxime - Unsplash Pas facile de "toper" pour un nouveau job en pleine pandémie mondiale.

La pandémie, le confinement et le ralentissement économique observés depuis mars 2020 ont-ils eu un impact sur la dynamique d'emploi des jeunes ingénieurs ? Comment tirer son épingle du jeu dans ce contexte ? C'est le sujet abordé lors du webinaire animé par Christophe Bys, grand reporter à L'Usine Nouvelle et spécialiste des sujets RH.

Avant la crise, il y a 18 mois encore, on s'arrachait les talents des jeunes diplômés ou des jeunes avec une première expérience professionnelle, à tel point que nombre d'entre-eux révélaient n'avoir pas eu à chercher d'emplois. Ils n'avaient qu'à répondre aux offres qu'ils avaient reçu d'entreprises... Qu'en est-il aujourd'hui ? Les ingénieurs s'en sortent-ils mieux que les autres ? Y'a-t-il des spécialités prisées ? Quelles sont les compétences indispensables ? Comment choisir son futur employeur ? Et comment patienter et rester employable si on se trouve sur un segment de marché au ralenti ?

Pour répondre à ces questions (et toutes celles que vous poserez) , L'Usine Nouvelle a convié deux spécialistes pour un échange en direct vidéo : Julien Weyrich, directeur de Page Personnel et Lionel Reversat, président Seres Technologies et Stedy.

Inscrivez-vous gratuitement à cet évenement sur ce lien : vous pourrez poser vos questions le jour J.