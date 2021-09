Jet2, Delta, United… Le plébiscite pour l’Airbus A321 fait de l’ombre au retour du Boeing 737 MAX

L’été 2021 aura souri à l’Airbus A321. Après United Airlines (70 appareils) en juin et Delta Airlines (30 appareils) fin août, c’est au tour de Jet2 de passer commandes pour ce monocouloir, la plus longue et plus récente version de la famille des A320. La compagnie aérienne britannique basée à Leeds a annoncé, mardi 31 août, une commande ferme pour 36 A321neo, qui pourrait être étendue plus tard à 60 appareils supplémentaires. Il ne s’agit pas d’une méga-commande pour Airbus, mais ce contrat est malgré tout marquant... Jet2 était jusque-là quasi exclusivement équipé de Boeing 737 MAX.