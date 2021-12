Jeff Bezos veut mettre en orbite une station spatiale pour le business

La Terre ne lui suffit plus. Le milliardaire et fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, veut aussi faire du business et créer de nouveaux marchés dans l’espace. Sa société Blue Origin a l’ambition de construire la première station spatiale privée. Elle s’est entourée de plusieurs partenaires dont Boeing, le fournisseur historique de la Nasa, qui a largement participé à la construction de la Station spatiale internationale (ISS).